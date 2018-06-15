Başkan Vergili’nin eşinden son iftar yemeği

Kent Meydanında kurulan iftar çadırında Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin eşi Emine Vergili tarafından iftar yemeği verildi.

İftar açacak olan vatandaşların masalarını tek tek ziyaret eden Başkan Vergili, vatandaşlarla sohbet ederek, ramazan ayını kutlayıp, sağlık ve sıhhat içinde bayrama kavuşmalarını diledi.

Vatandaşlar çadır önünde uzun kuyruklar oluştururken, ezanın okunmasıyla birlikte evlerine yetişemeyenler ve fakir aileler, son oruçlarını Karabük Belediyesi tarafından Kent Meydanında kurulan iftar çadırında açtılar.