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15 Haziran 2018 01:18

Başkan Vergili’nin eşinden son iftar yemeği

Karabük Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak kurulan iftar çadırında ramazan ayı boyunca çok sayıda vatandaş orucunu açtı.

Başkan Vergili’nin eşinden son iftar yemeği

15 Haziran 2018 01:18


Kent Meydanında kurulan iftar çadırında Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin eşi Emine Vergili tarafından iftar yemeği verildi.


İftar açacak olan vatandaşların masalarını tek tek ziyaret eden Başkan Vergili, vatandaşlarla sohbet ederek, ramazan ayını kutlayıp, sağlık ve sıhhat içinde bayrama kavuşmalarını diledi.


Vatandaşlar çadır önünde uzun kuyruklar oluştururken, ezanın okunmasıyla birlikte evlerine yetişemeyenler ve fakir aileler, son oruçlarını Karabük Belediyesi tarafından Kent Meydanında kurulan iftar çadırında açtılar.




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