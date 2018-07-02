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02 Temmuz 2018 16:09

Bayanlar Hafızlık Bölge Yarışması Karabük’te yapıldı

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı’nın düzenlediği Bayanlar Hafızlık Bölge Yarışması Karabük Merkez 5000 Evler Mahallesi Merkez Caminde yapıldı.

Bayanlar Hafızlık Bölge Yarışması Karabük’te yapıldı

02 Temmuz 2018 16:09


Jüri Başkanlığını Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Bayram Yılmaz’ın yaptığı yarışmada birinciliği Eskişehir’den katılan Kur’an Kursu Öğreticisi Hediye BAYRAM, ikinciliği Karabük’ten Kur’an Kursu Öğreticisi Gül Yavuz ve üçüncülüğü de Ankara’dan Kur’an Kursu Öğreticisi Hatice Kalaycı elde etti. İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk burada yapmış olduğu konuşmasında; hafızlığın en zor yanının onu hıfz edebilmek olduğunu, bunu başarabilen insanların hem dünyada hem de ahirette faydasını göreceğini, hafızlık müessesesinin devamı için bu işi başarabilecek nesiller yetiştirilmesinin elzem olduğunu belirterek katılımcılara ve kendilerini yetiştiren anne baba ve hocalarına teşekkür etti. Yarışmaya katılan yarışmacılara jüri üyelerinin hediye takdimi ile program sona erdi.




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