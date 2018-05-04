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04 Mayıs 2018 15:19

Baykan, Ovacık’ta teşkilata seslendi

Ak Parti Karabük Milletvekili aday adayı Mehmet Oğuz Baykan, aday tanıtım toplantıları kapsamında parti teşkilatlarına seslenerek, 2023 hedefleri doğrultusunda Karabük’e hizmet etmek için yola çıktıklarını söyledi.

Baykan, Ovacık’ta teşkilata seslendi

04 Mayıs 2018 15:19


AK Parti Ovacık ilçe başkanlığı tarafından düzenlenen program teşkilata hitap eden işadamı Baykan, Karabük’e hizmet için yola çıktığını kaydederek, “ Hizmet anlamında bilgi ve birikimlerimizi kentimiz için kullanacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yolunda bulunmak ve ülkemizin 2023 hedefleri noktasından kentimizi bu hedefe ulaştırmak için aday adayı oldum. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti’nin ülkemize 16 yıl boyunca çok büyük hizmetleri oluştu. Bu hizmet yarışında Karabük’ü en güzel şekilde temsil etme adına davamızda her türlü göreve hazırız. Aday olursak çok güzel projeler yapacağız, genel merkezimiz aday olmayı bize uygun görmese bile biz bu yola baş koyduk, Cumhurbaşkanımızı Başkan yapana kadar burada çalışmaya devam edeceğiz. Bu kutlu yürüyüşte durmak yok yola devam, aday adaylarımıza teşekkür ediyor yollarının açık olmasını diliyorum. Herkesten destek bekliyoruz Allah bütün aday adayların işini rast getirsin, seçimin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.




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