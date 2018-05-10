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10 Mayıs 2018 17:37

Baykan’dan Engelliler Haftası mesajı

AK Parti Karabük Milletvekili aday adayı Mehmet Oğuz Baykan, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Baykan’dan Engelliler Haftası mesajı

10 Mayıs 2018 17:37


Baykan mesajında şunları kaydetti;


“Her insanın bir engelli adayı olduğunu her zaman hatırlamalıyız. Unutulmamalıdır ki en büyük engel zihinlerdeki ve gönüllerdeki engeldir. Hükumetlerimiz de engellilerimizin yaşamda aktif olarak yer alabilmeleri için yasalar çıkartmış, eğitimde ve sağlıkta önemli gelişmeler imza atmış, sosyal politikalar geliştirip, sosyal yardımlar ve gelir seviyelerinde önemli artışlar sağlayarak, erişilebilirlik hususunu da güvence altına almıştır. Bu duygu ve düşüncelerle 10-16 Mayıs Engelliler Haftasını kutluyor, engelli vatandaşlarımıza mutlu ve huzurlu bir yaşam dileği ve tüm insanlık için engelsiz bir dünya umuduyla selam ve saygılarımı sunuyorum.”




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