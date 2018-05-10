Baykan’dan Engelliler Haftası mesajı

Baykan mesajında şunları kaydetti;

“Her insanın bir engelli adayı olduğunu her zaman hatırlamalıyız. Unutulmamalıdır ki en büyük engel zihinlerdeki ve gönüllerdeki engeldir. Hükumetlerimiz de engellilerimizin yaşamda aktif olarak yer alabilmeleri için yasalar çıkartmış, eğitimde ve sağlıkta önemli gelişmeler imza atmış, sosyal politikalar geliştirip, sosyal yardımlar ve gelir seviyelerinde önemli artışlar sağlayarak, erişilebilirlik hususunu da güvence altına almıştır. Bu duygu ve düşüncelerle 10-16 Mayıs Engelliler Haftasını kutluyor, engelli vatandaşlarımıza mutlu ve huzurlu bir yaşam dileği ve tüm insanlık için engelsiz bir dünya umuduyla selam ve saygılarımı sunuyorum.”