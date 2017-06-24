Bayram öncesi sürücülere ’lokum’ gibi karışılama

Karabük-İstanbul-Ankara D-750 karayolunun Asit köprüsü Mevkii’nde Karabük Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamada, sürücülere Safranbolu lokumu ikram edilirken, ekipler sürücüleri hem uyardı hem tavsiyelerde bulundu.

Uygulama kapsamında asayiş ve terör yönünden de KOM Şube ekipleri tarafından durdurulan araçlar didik arandı.

Özellikle İstanbul’dan yola çıkan ve Kastamonu ile Sinop istikametine giden sürücüler ise yolların Kocaeli çıkışına kadar yoğun olduğunu ancak geçmiş bayram trafiğine rağmen daha rahat olduğunu söyleyerek, uygulama yapan polis ekiplerine teşekkür etti.

Uygulamadan sorumlu 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mesut Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram dolayısıyla vatandaşların yol güvenliğini sağlamak ve terör olaylarına karşı denetimlerini arttırdıklarını söyledi.

Öncelikli olarak emniyet kemeri uygulamasına dikkat ettiklerini belirten Yılmaz, “Kaza anında canımızı kurtaracak yegane parça bu. Onun haricinde uzun yoldan gelen vatandaşlarımız için uygun yerde yorulduklarında mola vermelerini, hız yapmamalarını, trafiğin akımına kendilerini kaptırmamalarını, rahat ve huzurlu bir yol almalarını temenni ediyoruz. Dolayısıyla kontrollerimizi sıklaştırdık. Bununla birlikte terör amaçlı kontrollerimiz var. Ekiplerimiz uzun soluklu çalışıyorlar." dedi.