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20 Haziran 2018 19:56

BBP İl Başkanı Dursun Kıraç: “Bu seçimler tüm mazlumlar için önemli”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Karabük İl Başkanı Dursun Kıraç yaklaşan 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunarak, Cumhur ittifakı için destek istedi.

BBP İl Başkanı Dursun Kıraç: “Bu seçimler tüm mazlumlar için önemli”

20 Haziran 2018 19:56


Cumhur İttifakı’nın, milletin tek gerçek ittifakı olduğunu belirten Kıraç, “Bizler 15 Temmuz hain ve kalleş darbe girişiminin ardından Yenikapı ruhuna sahip çıkarak bu birlikteliği bugüne taşıyarak milletimizin karşısına Cumhur İttifakıyla çıktık. Cumhur ittifakı 15 Temmuz’da darbecilerin karşısında dimdik duran ve darbecileri tarihe gömen ülkemizin üç köklü siyasi partisinin işbirliğiyle oluşturulmuş milletin gerçek ittifakıdır. Milletimiz kendi bağrından kopan bu kadroların ittifakına gereken teveccühü meydanlarda göstermiş ve inşallah seçim günüde bu desteğini sandıkta şahlandıracaktır” dedi.


“Bu seçimler tüm mazlumlar için önemli”


24 haziranda yapılacak olan seçimin sadece Karabük ve Türkiye için önemli olmadığını ifade eden Kıraç, şunları söyledi: “Bu seçimler dünyadaki tüm mazlumlar için çok önemli bir yere sahiptir. Mahzun ve mazlum Türk-İslam coğrafyası gözlerini bu seçime çevirmiş ve dualarını Cumhur İttifakının galibiyeti için dillendirmeye başlamıştır. Bizim sınırlarımız sadece 780 km kare vatan toprağıyla sınırlandırılamaz. Bizim gönül hudutlarımız Adriyatikten Çin Seddine mazlumların olduğu her yerdir. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu süreçte milletimiz bu gönül ikliminin mihmandarı Cumhur İttifakına gereken teveccühü gösterecek ve AK Parti listelerindeki Büyük Birlik Partimizin adaylarını Meclis’e taşıyacaktır. Vakit sen-ben kavgası yapılacak vakit değildir. Mesele devletimizin bekası milletimizin huzur ve güvenliğidir. Bu huzur ortamını bozmak isteyenler, bozmaya yeltenenler 24 Haziran’da milletimizden gereken cevabı alacaktır.”


Kıraç, halktan Cumhur ittifakını desteklemelerini, oylarını AK Partiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vermelerini istediğini belirtti.




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