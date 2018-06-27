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27 Haziran 2018 17:51

Belediye asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Karabük Belediyesi, eskiyen ve bozulan yollardaki asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye asfalt çalışmalarını sürdürüyor

27 Haziran 2018 17:51


Belediye sınırları içerisinde bozuk yol bırakmamak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Karabük Belediyesi, sıcak asfalt çalışmasına 5000 Evler Mahallesi Kanyon Köprü mevkiide tüm hızıyla devam ediyor.


Göreve geldiğinde Karabük’ün önemli sorunlarından birisinin asfalt konusunda yaşandığını belirten Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, “Her yıl kalitemizi artırarak yaptığımız asfalt çalışmalarımız bu yıl da hızla devam ediyor. Tüm yollarımızı güzelleştirmeye, değiştirmeye devam ediyoruz. Alt yapısı biten bütün yollarımızda asfalt çalışmaları yapıyoruz. Yol çalışmaları bizim için çok önemli. Bu yüzden bütün ara sokaklar ve ana caddelerde titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karabük’ümüze yakışmayan her türlü kusuru ve eksiklikleri tespit edip anında düzeltme yoluna gidiyoruz. Karabük’ü cazibe merkezi haline getirecek dev projelerimizin yanı sıra alt ve üst yapı çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz" dedi.




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