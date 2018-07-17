Çaylı, yaptığı yazılı açıklamada, “ Değerli dostlarımızın, göreve geldiğimiz noktayı da bugünü de iyi hatırlamalarını ümit ederiz. Şükürler olsun ki 9, 5 yıllık hizmet süremizde girmediğimiz yol güzergâhı, hizmet getirmediğimiz mahalle kalmadı. Bugün Yenice, yaşanılabilir Avrupai bir kent konumuna geldiyse burada emek var, gayret var, insanlarımızın bitip tükenmeyen ve katlanarak artan desteği var. Hayal dahi edilemeyen bir çok hizmeti bizi bu görevlere taşıyan saygıdeğer insanlarımızın desteği ile gerçekleştirdik. Asfalt, su, yol, kanalizasyon, yeni su depoları, mahallelerimizin su sorununun kökten çözümü, kilometrelerce cazibeyle verilen yeni su hatları, spor ve kondisyon aletleri, sosyal hizmetler, ilçenin talihini değiştirecek turizm yatırımları, parklar, oturma alanları, yenilenen araç parkı, hazine arsalarını üretimi, maaşını aksatmadan ödeyen bir belediyecilik anlayışı, insanın yardımına 24 saat koşan bir belediye, alt yapı hizmetleri ve saymakla bitiremeyeceğimiz onlarca, yüzlerce hizmet geride kalan 9,5 yıllık hizmet dönemimizde gerçekleşti. Bu hizmetleri gerçekleştirirken personelimiz ile zaman - saat dinlemeden çalıştık, çabaladık, gayret gösterdik. Yine başa dönüyoruz ki, bizi Yenice’mizin güzel, kadirşinas insanları göreve getirmeseydi; bu hizmetleri gerçekleştirmek de nasip olmazdı. Bugün eserlerimiz ile konuşuyoruz. Bugün hizmetlerimiz ile övünüyoruz. Yenice Belediyesi’ni, alacağını alan, borcunu ödeyen, sosyal belediyeciliğin gerekliliklerini yerine getiren bir belediye seviyesine taşımanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Hep söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Allah bize bu nefesi verdiği ve halkımızın desteğin devam ettiği sürece hizmete talibiz. Bizi hiç bir şey bu güzel ilçeye, bu güzel ilçenin sağduyulu insanlarına hizmet getirmekten Allah’ın izini ile alıkoyamaz. Biz, işimize bakarız, hizmetimize bakarız. Yolumuza devam ederiz. Belediyeciliği memuriyetimizde de belediye başkanlığımız zarfında da layığı ile yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Güne işçimiz ile birlikte başladık. Yüce Allah’ın kudretine inandık. Şükürler olsun ki bugün hayal edilemeyecek derecede bir noktaya geldik. Avrupai, İsviçre kentlerine benzer bir şehir konumuna geldik. Yenice, çok ama çok kısa zamanda bir turizm şehri olacaktır. Bunun meşalesi yakılmıştır. Şeker Kanyonunun güzelliğine ivme katacak Seyir Terası restaurant ve Bungalov Evleri, bugün ilçeye gelenlerin beğenisin kazanmakta ve övgüsünü almaktadır. Turizm yatırmaları özel müteşebbis ruhu ile çoğaldığında Yenice turizm kenti olacaktır. Biz de hedefler bitmez, aksine katlanarak yeni yeni düşünceler ortaya çıkar. İnsanlarımız bizimle birlikte olduğu sürece alacağımız çok yol var.

Bu düşüncelerle bize hep destek olan saygıdeğer vatandaşlarımıza saygı, sevgi, muhabbet ve selamlarımı sunuyorum “ dedi.