Belediye Başkanı Çaylı’dan Ramazan ayı mesajı

Mesajda on bir ayın sultanı olan Ramazan ayının önemi vurgulandı. Başkan Çaylı, “Sevgili Hemşehrilerimiz, af, mağfiret, feyz ve bereketlerle donatılmış bir ay olan, on bir ayın sultanı Ramazan ayına erişmiş olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Çaylı mesajında, “Gönül inceliği ve derinliği kazanan müminler, ahlaki ve insani meziyetlere daha yoğun bağlanmakta, fenalık ve kötülüklerden uzak durmaya daha fazla itina göstermektedirler. İlahi rahmet ve bereketin yağmur gibi yağdığı Ramazan ayının ülkemiz ve tüm İslam Âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyor, Yenice halkının Ramazan ayını kutluyor, her türlü kırgınlıkların, dargınlıkların, kötülüklerin terk edildiği, güzel günlerin başlangıcı olması dilek ve temennisiyle saygılar sunuyorum" ifadelerine yer verdi.