Belediye Başkanı Vergili : “Tercih Yenice’nindir”

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Yenice’nin isterse tek başına bir milletvekili çıkartabileceğini ve önümüzdeki seçimlerin Yenice’nin ya kurtuluşu ya da kaderine mahkum olacağını belirtti.

Vergili düzenlenen toplantıda; "Ben 2009 senesinde aday olduğum zaman benim oy oranım yüzde 5’di. Ben şöyle düşündüm; dedim ki ben bu seçimi kazanamasam bile Karabük’e bir şeyler anlatabilirim diye yola çıktım ve Allah’ta nasip etti, biz seçimleri kazandık. 2009 senesinden bugüne kadar 9 yılda Karabük’ün değişimini, yalnız Karabük değil, bütün Türkiye izliyor. Hiçbir sıkıntısı olmayan Belediye oldu. Elektrikleri kesilmiş, işçisinin ücretini ödeyemeyen bir Belediyeydi. Şu anda 1 milyon nüfuslu bir şehrin yapmış olduğu hizmetlerden çok daha fazla hizmet üretmiş, köprüsünü, yollarını, kütüphane, doğalgazı, meydanını yapmış bir şehir haline geldik.Şu anda Türkiye’nin en zengin Belediyesi Karabük Belediyesi." dedi.

Başkan Vergili MHP olarak bir görevlerinin olduğunu kaydederek, " Biz devletin sigortasıyız, ülkenin bekasının sigortasıyız, şehrin emanetçisiyiz ve bütün Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkanları Türkiye genelinde en başarılı Belediye Başkanlarıdır.2011’de de Yenice’ye geldim, konuştum, 2014 yılında da geldim, konuştum. Karabük’ün nasıl gelişebileceğini anlattım. Bir çerçeve çizdik ama biz sesimizi Ankara’ya taşıyamadık. Biz bunların takipçisi Ankara’da olamadık. Nasıl mı derseniz; dedim ki Karabük’teki göçü engellemek için Eskipazar’da çok büyük bir organize sanayi kurmamız lazım 30 bin dönüm üzerine. Öncelikli göç buradan durmaya başlasın. Sonra dedik ki Eflani’ye bir uluslararası havalimanı kurulsun, Yenice içinde o gün beni dinleyen arkadaşlar varsa şimdi yine söylüyorum,Yenicede ağaç ürünleri üzerine büyük bir sanayi kurulması lazım. Aynen böyle söyledim. Yer mi var dedikleri zaman, dedim ki çöp döktüğünüz yerin karşısındaki alan. Buradan bin 500, 2 bin dönüm alan çıkar. Doğru dürüst bir sanayi Yenice’ye kurulur. Dedim ki bu iş takip edildikten sonra buradaki orman ürünleriyle kurulan organize sanayiye yüzde 80 orman olan Karabük vilayetinin bunu da ağırlıklı Yenice’nin kerestesini alırken, ağaç ihtiyacını alırken de devletten bir imtiyaz alıp yüzde 20 bir imtiyazla buradaki sanayiyi geliştirebiliriz. Eğer biz buraya ağaç ürünleri ile ilgili bir sanayi kuracaksak bunların ucuz mamullerini de temin etmemiz gerekir. Ben 1999 senesinde TSO başkanıyken rahmetli Özal zamanında Karabük’ü 6 ay içerisinde kalkınmada öncelikli yöre kapsamına aldırdım. 8 sene Karabük kalkınmada öncelikli yöre kapsamındaydı. Sen dosyaları güzel hazırlarsan, devlete götürürsen bunlar bir şekilde kabul görür ama kalkıp da şu anda oradaki 30 bin dönüm araziyi peşkeş çekeceğim diye yola çıkarsan, 40 dönüm arazinin üzerine de organize sanayi kurmaya kalkarsan Yenice bu kaderine mahkum olur. Bu seçim ya Yenice’nin kaderine mahkumiyet seçimi veya Yenice’nin gelişme seçimi olacak. Ben bu kadar iddialı konuşuyorum. Yenicenin organize sanayisi en az bin 500, iki bin dönüm olmalı.Organize sanayinin şu anda düşündükleri yerde karşı tarafa bir köprü yaptıkları zaman, 2 bin dönümlük organize sanayi arsası var, burada eğer özel mülkiyet alanı varsa devlet parasını veriyor. Yeter ki sen memleketinde iş yap, planlamanı adam gibi yap. Şimdi dosya geri dönmüş, niye dosya geriye döndü. Sen çay yerinden yer almaya kalkıyorsun, onlar bu dosyaları geçiremez. Onların şu andaki akılları bu işe yetmez. Aynı şekilde Eskipazar problemi. 30 bin dönüm alan çizdim, verdim kendilerine. 30 bin dönüm alanın 6 bin dönümü hazine arazisi, bunlar yine gitti 3 bin dönüm üzerinden müracaat etti. Bu arkadaşların düşüncelerini büyütemiyoruz. Arkadaşların tek bir işleri var, bunlar siyaseti meslek edinmiş. Her seçim zamanı aday olup, milletvekili olup ondan sonra hiçbir yere uğramamak, oranın problemiyle ilgilenmemek, tek işleri bu.Ben yine 2009 senesinde yola çıktığım gibi burada yine yola çıktık. Anlatabildiğimiz kadar anlatacağız, anlatamazsak yine Yenice’den 400 alıp Milliyetçi Hareket Partisi yine bu bizim kaderimiz diyeceğiz. Bu zamanda Yeniceliler kaderine razı göstermiş olacak. Ben yine anlatıyorum, Yenice’de bin 500, iki bin dönüm üzerinde organize sanayi kurmanın hiçbir maliyeti yok. Yeter ki sen projelerini adam gibi yap, Bakana git. Ben size şunu söyleyeyim, Faruk bey aynı şekilde Bakan olsun, 15 günde tasdiklettiremezsem bir daha burada konuşmam. Bu projeyi alıp Bakana götürebilecek, bizim sesimiz olacak bir vekile ihtiyacımız var. Çünkü diğer arkadaşlarımızın derdi şu, Rafet Vergili bu söylemiş olduğundan puan kazanırsa, bizim siyaseten kaybımız olur, bırakın siyaseten kaybınız olsun. Diğer bir olaya gelelim, Hes projesine. Bunların hiç birisi bu sorunu çözemez. Gelsin buraya ben bu işi seçimlerden sonra çözeceğim diyen Ak Parti Milletvekili varsa oyumu da ben vereceğim. Bunu ben çözerim diyen Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili varsa oyumu ben ona vereceğim hiç tereddütsüz. O yapı bozulmasın. Bizim buradan Ankara’ya gidecek bir temsilcimiz, benim hazırlayacağım dosyaları Ankara’ya götürdüğü zaman ben bu problemi burada çözeceğim Hes’i. Sağa sola hiç bir yere peşkeş çektirmeden, o yapıyı koruyup Yenicelileri bununla ilgili üzmeyeceğim. Eğer ben bu işi yapamazsan gelip burada bir daha konuşmam. Varsa diyen bir babayiğit burada konuşalım. Bu projeyi alan firma en az 6 yıldan bu tarafa bu projeyi takip eder. Yalnız bu proje için bu güne kadar proje masrafı en az 1 milyon dolar para harcanmıştır. Diğer masrafları da vardır, karıda vardır. Özel şirkette bir firma bunları almadan projesinden vazgeçmez. Biz diyoruz ki biz bu projeyi Karabük Belediyesi olarak satın alırız, hiç kimseyi üzmeden bu problemi çözeriz. Biz gerekli izinleri alırız bizim bir temsilcimiz giderse. Çünkü öbür arkadaşlar bu projeyi takip etmezler. Niçin takip etmezler, siyaseten Rafet Vergili rant kazanmış olur. Ben her zaman bu rantı kazanırım, benim bir problemim yok. Bu seçim ya Yenice’nin kaderi olacak yada Yenice’nin genişlemesinde vesilesi olacak, tercih Yenice’nindir. Biz oylarınıza talibiz. Gelin Yenice’yi bu kaderine mahkum etmeyelim. Yenice’yi hep beraber genişletelim, Karabük’ü hep beraber genişletelim" dedi.