Belediyeden kandil simidi ikramı

Safranbolu Belediyesi tarafından Meydanı ve Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı ve Tarihi Çarşı'da bulunan Kazdağlıoğlu Meydanı'nda gerçekleştirilen kandil simidi ikramı vatandaşlar ve Safranbolu'yu ziyaret edenler tarafından yoğun ilgi gördü.

Öğle Namazı sonrası Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından ikram edilen kandil simitlerini alan, gelenek ve göreneklerin devam ettirilmesini memnuniyetle karşılayan vatandaşlar Ürkmezer ve personeline teşekkür ettiler.

Gelenek ve görenekleriNE sahip çıkan bir millet olarak geçmişten kalan ananeleri devam ettirdiklerini belirten Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Her kandilde olduğu gibi bu gün de Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı ve Kazdağlıoğlu Meydanında kandil simidi ikramında bulunduk . Ben bu vesile ile bir kez daha Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya gelişinin yıldönümü olan Mevlid Kandilinin Vatanımıza, Milletimize ve tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini Cenabı Hak'tan diliyor, Safranbolulu hemşerilerimin Kandillerini tebrik ediyorum” dedi.