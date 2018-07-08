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08 Temmuz 2018 15:36

Belediyenin yol çalışmasında bin 800 yıllık mezar ortaya çıktı

Karabük’ün Yenice ilçesinde belediye ekiplerinin yol genişletme çalışmaları kapsamında bin 800 yıllık taş sandık mezar çıktı.

Belediyenin yol çalışmasında bin 800 yıllık mezar ortaya çıktı

08 Temmuz 2018 15:36


M.S 1. ya da 2. yüzyıla ait olduğu düşülen Roma dönemi taş sandık mezar içerisinde çıkan gözyaşı şişeleri ile ’unguantarium’ diye adlandırılan malzemeleri ile polis ekiplerince koruma altına alındı.


Yenice Belediye Başkanlığı tarafından merkeze bağlı Yirmibeşler Mahalllesi’nde yol genişletme çalışması yapıldığı sırada bin 800 yıllık taş sandık mezar ortaya çıktı. Fatih Sultan Mehmet han döneminde Cenevizlilerden kurtarılan ilçede yol çalışması sırasında ortaya çıkan bin 800 yıllık mezar ilçenin tarihine ışık tutması bekleniyor.


Taş Sandık mezarın ortaya çıktığı bölgede inceleme yapan Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, "Yirmibeşler Mahallesi’nde Karacakaya Bölgesi olan yerde ekiplerimiz yol çalışması yaptığı sırada mezar ve içerisinde tarihi eserler çıkmış. Arkadaşlar bana haber verir vermez ben de durumu kaymakama ve polis ekiplerine bilgi verdim. Çıkan eserlerde korumaya alındı. Yarın Kültür ve Tabiat Varlıklarından yetkililer gelerek bölgede inceleme yapacak. Bugüne kadar hep soyut bir kavram vardı ama şu an çıkan mezarla bu somutlaşmış olacak” dedi.




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