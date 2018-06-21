Belgesel ve Fotoğraf Yarışmasında son başvuru tarihi 8 Ağustos

su gerçekleştirilecek olan "Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’’ hazırlıkları sürüyor.

Festival kapsamında her yıl düzenlenen ’’Uluslararası Altın Safran Belgesel Film’’ yarışması ve ’’Uluslararası Altın Safran Fotoğraf’’ yarışması başvuruları da alınmaya başladı. Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Yarışmacıların en geç 8 Ağustos 2018 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekmekte. Yarışmacılar Belgesel Film için, Çeşme Mah. Şekerci Sok. No:6 Tarihi Belediye Binası Karabük/Safranbolu adresine hazırlamış oldukları Belgesel Filmlerini CD içerisinde göndererek başvuruda bulunabilecekler. Fotoğraf yarışması için online başvurular http://yarisma.altinsafran.org/ adresinden yapılacaktır. Ana teması’’Kültürel Miras ve Korumacılık’’olan bu yıl yan teması ise ‘’Mahalle Kültürü’’olarak belirlenen Festivalde onlarca etkinlik ve çok sayıda programın hazırlığı devam ediyor. Festivalle ilgili http://altinsafran.org/ adresinden bilgi alınabilecek” denildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, Safranbolu’nun kendini sanatla kültürle ve restorasyonla ifade etme yolunu seçtiğini, bunun da 1994 yılında UNESCO tarafından tescillenmiş olduğunu söyledi. Uluslar arası Altın Safran Belgesel Film Festivalinin bu yıl 19. sunun düzenleneceğini hatırlatan Ürkmezer; "Safranbolu Osmanlı’dan günümüze kendisini korumayı bilmiş, kültürünü gelecek nesillere ve kentimizi ziyaret eden yerli yabancı misafirlere geçmişten aldığı gibi yansıtmayı başarmış ülkemizin en önemli cazibe merkezlerinden birisidir. Bunu çeşitli tanıtım argümanları, yenileme ve geçmişe olan saygı ve sevgisi ile başarmıştır. Bu argümanlardan birisi de Uluslar arası Altın Safran Belgesel Film Festivalidir. Bu kapsamda yine pek çok belgesel ve fotoğraf sanatçısını, kendini sanata adamış duayenlerimizi bir araya getiren Festival Safranbolu’muzun tanıtımında da önemli rol oynamakta. Yine her yıl düzenlenen Belgesel Film ve Fotoğraf Yarışmamı ile çok sayıda sanatsever bir araya gelmekteler” diye konuştu.

Yarışmaya katılacak olan sanatseverlere şimdiden başarılar dilediğini ifade eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer; “Festivalde görev alacak, büyük bir efor sarf edecek olan başta Jüri Üyelerimiz olmak üzere, tüm mesai arkadaşlarıma yine şimdiden kolaylıklar diliyor, teşekkür ediyorum” dedi.