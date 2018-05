Beyoğlu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Karabük’te

Vali Kemal Çeber’in daveti üzerine Karabük’e gelen öğrenciler KARDEMİR fabrikasını gezdi. Beyoğlu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin her yıl farklı bir bölgeyi gezerek dört yılın sonunda 7 bölge ve yaklaşık 72 ilin tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin yerinde görerek yöresel yemeklerini tatmalarını amaçlayan proje kapsamında Karadeniz turu için Karabük’e geldi. Öğrencilere ilk olarak KARDEMİR Yönetim Kurulu Röportörü Kadir Onar tarafından Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezinde KARDEMİR’in kuruluş ve gelişim süreci ile üretilen mamüller hakkında bilgilerverildi.

Öğrencilerle öğle yemeğinde bir araya gelen Vali Kemal Çeber ve eşi Neslihan Çeber’e, KARDEMİR AŞ. İnsan Kaynakları Koordinatörü Sait Aygün, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve KAİMDER Başkanı Nevzat Akbaş eşlik etti.

Karabük Valisi olmasının yanında Beyoğlu İmam Hatip Lisesinde okuyan oğlu Melih Çeber’in de velisi olduğunu ifade eden Vali Çeber, “Şu an Türkiye’nin ve Dünyanın en büyük entegre Demir-Çelik tesislerinden birinde bulunuyorsunuz. Az sonra da çok uzun olmamak üzere sizlere yüksek fırını gösterecekler. Fabrikamızı tamamen gezmiş olsanız bir bilim kurgu filminde gibi hissedersiniz kendinizi. Daha sonra dünya miras kenti Safranbolu’muzu gezeceksiniz. Gezi programınızı öğrendim, Karadeniz güzergâhınızda çok güzel illerimiz var, inşallah keyfini çıkartırsınız. Artık Türkiye ciddi bir dönüşümü yaşıyor, sizin gibi gençlerin, sizin gibi insanların bu memlekette değeri, önemi çok daha fazla hissediliyor. Siz daha hayatın başlarında olsanız bile aslında üzerinizde ileride çok daha fazla hissedeceğiniz şekilde büyük bir sorumluluk var. Örneğin ben Vali olarak görev yaparken hukukun verdiği sorumluluğun yanı sıra inançlı bir insanın hassasiyetlerinin olması gerektiği sorumluğu da hissediyorum, yanlış yapmamaya gayret ediyorum. Biz değerlerine bağlı milli, yerli ve hassasiyetleri olan insanlarız. Onun için çok önemli bir ekol olan Beyoğlu İmam Hatip Lisesi’nin nüvelerisiniz. Sizin gibi çok iyi yetiştirilmiş, hem ilmi anlamda kendisini çok iyi yetiştirmiş hem de değerler eğitimi anlamında tam istediğimiz özelliklere sahip gençler olmanız bizi geleceğe çok daha fazla umutla baktırıyor. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz, onun için biz sizlere çok önem veriyoruz, onun için aileleriniz sizlere Beyoğlu İmam Hatip Lisesi’ne gönderdi. İyi ki varsınız, Allah sizin gibi gençlerin sayısını çoğaltsın. Ben bir veliyim ama sadece Melih değil hepiniz bizim evladımızsınız, hepiniz bizim için çok önemlisiniz. Hayatınızın her aşamasında ben ve benim gibi düşünen büyükleriniz sizlerin hem takipçisi, hem de yardımcısı olacak. Çok iyi bir tercih yapıp iyi bir yolda ilerliyorsunuz bundan dolayı sizleri ve ailelerinizi tebrik ediyorum. Her sene bekliyoruz, okul yönetiminize, arkadaşlarınıza ve ailelerinize benim ve eşimin selamlarını iletin. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun, keyifli bir gezi geçirmenizi diliyorum.”diye konuştu.

Gezi anısı olarak öğretmen ve öğrencilere çeşitli hediyeler veren Vali Kemal Çeber daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Yüksek fırın gezisi ve Safranbolu ilçemizde gerçekleştirecekleri gezilerin ardından öğrenciler Karadeniz turuna devam edecekler.