Bir adımla ölümden kurtuldular

Karabük'te dolmuşa binmek için hazırlanan 2 kişi, kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, , Atatürk Bulvarı üzerinde kaldırımda dolmuş bekleyen 2 kişi durdukları dolmuşa binmek için hareketlendiklerinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. 2 kişi ezilmekten son anda geri adım atarak kurtulurken ölümden kıl payı döndükleri o anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.