İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bir kişinin öldüğü kamyon yangını cep telefonuna böyle yansıdı

Karabük’te park halindeki kamyonda piknik tüpü tutuşması sonrası çıkan yangında Seyfullah Yaka (21) hayatını kaybederken, yangın anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuna an be an kaydedildi.

Karabük'te park halindeki kamyonda piknik tüpü tutuşması sonrası çıkan yangında Seyfullah Yaka (21) hayatını kaybederken, yangın anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuna an be an kaydedildi.


Sabaha karşı saat 04.00 sıralarında merkeze bağlı Kayabaşı mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde park halindeki 52 K 5979 plakalı kamyonda çıkan yangın bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.


Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin ön kısmı alev alan kamyona hızlı bir şekilde müdahale ettiği görülüyor. Yangın söndürüldükten sonra kamyonun iç kısmına bakan ekipler gece evine gitmeyip kendilerine ait kamyonda uyuduğu öğrenilen 21 yaşındaki Seyfullah Yaka'nın cansız bedeni ile karşılaştı.


Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.