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Bolu Valisi Aydın Baruş, Vali Çeber ile bilgi alışverişinde bulundu

Bolu Valisi Aydın Baruş, Karabük Valisi Kemal Çeber’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak bilgi alışverişinde bulundu.

Bolu Valisi Aydın Baruş, Karabük Valisi Kemal Çeber'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak bilgi alışverişinde bulundu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Rize iline atanan Vali Kemal Çeber'e, Bolu Valisi Aydın Baruş tarafından hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi. İki vali Valilik Şeref Defterinin imzalamasının ardından makama geçerek bir süre sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çeber yine aynı kararname ile Malatya iline atanan Bolu Valisi Aydın Baruş'a hayırlı olsun dileklerinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.

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