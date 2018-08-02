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02 Ağustos 2018 17:45

Bozuk yollarda asfalt çalışmaları sürüyor

Karabük Belediyesi’nin kent genelinde yoğun bir şekilde yürüttüğü asfaltlama çalışmalarını 5 bin Evler Mahallesi’nde sürdürüyor.

Bozuk yollarda asfalt çalışmaları sürüyor

02 Ağustos 2018 17:45


Karabük Belediyesi, kentte eskiyen ve bozulan yollardaki asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde eskimiş ve bozuk yol bırakmamak için çalışmalarını bütün hızıyla sürdüren Karabük Belediyesi, cadde ve sokakları tek tek asfaltlıyor.


Göreve geldiğinde Karabük’ün önemli sorunlarından birisinin asfalt olduğunu gören, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, “Her yıl kalitemizi artırarak yaptığımız asfalt çalışmalarımız bu yıl da hızla devam ediyor. Tüm yollarımızı güzelleştirmeye, değiştirmeye devam ediyoruz. Alt yapısı biten bütün yollarımızda asfalt çalışmaları yapıyoruz. Yol çalışmaları bizim için çok önemli. Bu yüzden bütün ara sokaklar ve ana caddelerde titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karabük’ümüze yakışmayan her türlü kusuru ve eksiklikleri tespit edip anında düzeltme yoluna gidiyoruz. Karabük’ü cazibe merkezi haline getirecek dev projelerimizin yanı sıra alt ve üst yapı çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz" dedi.




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