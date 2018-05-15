Bu vahşete seyirci kalmayacağız”

İsrail ve ABD yönetimlerinin kınadığını ve lanetlediğini belirten Baykan, “Bizler bu vahşete karşı seyirci kalmayacağız” dedi.

ABD’nin Telaviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail askerlerinin 59 Filistinliyi katletmesine tepkiler devam ediyor. AK Parti Karabük milletvekili aday adayı iş adamı Mehmet Oğuz Baykan, İsrail ve ABD yönetimlerinin kınadığını ve lanetlediğini belirterek bu vahşete seyirci kalmayacakları kaydetti.

Baykan, “İsrail’in yaptıkları insanlıkla, vicdanla ve ahlakla bağdaşmıyor, utanç verici bir tablo ile karşı karşıyayız. Masum ve savunmasız Filistin halkına yönelik yapılan kanlı saldırıların, Siyonist İsrail ve suç ortağı ABD’nin, kirli ve karanlık yüzlerini ortaya koymuştur. Özgürlükten dem vuran birçok dünya devletinin bu trajediye kayıtsız kalmaması ise bu olaydan daha vahimdir. Bu katliamlardan dolayı İsrail’i ve ABD yönetimini kınıyorum. Tekrar tekrar haykırmak istiyorum ki Kudüs, Filistin devletinin başkentidir. Bu katliamlardan dolayı İsrail’i ve ABD yönetimini kınıyor ve lanetliyorum. ABD ve İsrail bilmelidirler ki, hukuk ve ahlak dışı bu girişimler bizim için yok hükmündedir. Bizler bu vahşete karşı seyirci kalmayacağız. Hiçbir şey yapamasak da ellerimizi açıp dua edeceğiz. Müslümanın en büyük silahı duasıdır ey Müslüman kardeşlerim herkes mazlum Filistin halkı için dua etsin, Allah dualarınızı kabul etsin” dedi.