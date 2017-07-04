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04 Temmuz 2017 14:29

Bunalıma giren genç kız 2. kattan kendini boşluğa bıraktı

Karabük’te ruhsal bunalımda bulunan genç bir kız evlerinin ikinci katından kendini boşluğa bırakarak intihar girişiminde bulundu.

Bunalıma giren genç kız 2. kattan kendini boşluğa bıraktı

04 Temmuz 2017 14:29


Edinilen bilgiye göre, 100. Yıl mahallesi 1008 no’lu cadde üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katında oturan Zuhal T. (21) isimli genç kız girdiği bunalım sonucu balkon camından kendini boşluğa bıraktık. Anne ve ablasının evde olduğu sırada yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine çakılan genç kız yakınlarının yardımı ile Özel MEDİKAR Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ciddi olduğu öğrenilen Zuhal T. yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.


Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı.




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