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14 Ağustos 2018 20:16

Bunaltıcı sıcağa rağmen çalışmalar aralıksız sürüyor

Karabük Belediyesi cadde, sokak ve yolların bakım, onarım, asfalt ve yama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bunaltıcı sıcağa rağmen çalışmalar aralıksız sürüyor

14 Ağustos 2018 20:16


Asfalt çalışmalarına titizlikle devam eden belediye ekipleri, bunaltıcı sıcağa rağmen çalışmalarına ara vermeden asfalt çalışmasını sürdürüyor. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Belediye olarak altyapısı biten ve asfaltlanması gereken tüm yolları aciliyet sırasına göre programa aldıklarını söyledi.


Başkan Vergili Karabük Belediyesi olarak ekiplerin bu yaz sezonunda sıcağa rağmen çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini belirterek, “Bilindiği gibi daha önce birçok mahallemizde asfalt çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Şehrimizde altyapısı biten ve yeni yerleşim yerlerinin bütün yollarını program dâhilinde asfaltlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Birçok mahallemizde olduğu gibi Kayabaşı Mahallesi Ahmet Haşim Caddesinde de asfalt çalışmaları başlattık. Bu bölgedeki asfalt ve zemin kaplaması eskiyen cadde ve sokakları yeniden asfaltlıyoruz. Çalışmalarda bozuk yolları freze makinesi ile kazıyoruz. Bu şekilde hem yolun yükselmesinin önüne geçmiş oluyoruz, hem de daha kaliteli asfaltlama yapılmasına imkan sunuyoruz. Sokak ve caddelerimizin daha güzel ve ulaşılabilir olması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.




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