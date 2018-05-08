Büyük usta Neşet Ertaş türküleriyle anıldı

Konserde öğretim görevlileri ve öğrencilerden oluşan Türk Halk Müziği korosu Neşet Ertaş’ın birbirinden değerli eserlerini seslendirdi.

Konserde, Gazi Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Akpınar’ın şefliğinde Neşet Ertaş’ın “Gönül dağı”, “Seher Vakti Çaldım Yarin Kapısını”, “Kendim Ettim Kendim Buldum”, “Neredesin Sen”, “Ah Yalan Dünya”, Yazımı Kışa Çevirdin”, “Ahirim Sensin” ve “Bahçe Duvarından Aştım” gibi sevilen türkülere yer verildi.

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş konserde kısa süre önce trafik kazasında hayatını kaybeden Karabük Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencisi Bahtiyar Ahmet Kısa’ya rahmet dileyerek gelecek hafta vefat eden öğrenci anısına konser düzenleneceği bilgisini verdi. Karaş, “Bahtiyar çok genç yaşta aramızdan ayrıldı ve onun güzel yerlerde olduğuna inanıyoruz” dedi.

Karaş ayrıca konserde emeği geçenlere de teşekkür etti ve “Bizlere düşen görev bu dünyada sevgi iklimini yakalayıp şeb-i arus gibi aşkla ölebilmektir. Bu akşam dinlediğimiz melodiler aşk ikliminin bir parçasıydı ve gönüllerimizi titretti” diye konuştu.

Konser sonunda Dekan Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş; koro şefi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Akpınar, Prof. Dr. Aytekin Albuz ve Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Bilgin’e plaket vererek, hediye takdim etti.