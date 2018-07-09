Buzağı destekleme başvurusu bu ay sona eriyor

Karabük İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede, 2018 Yılı Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği kapsamında yapılan buzağı destekleme müracaatları 2 Temmuz 2018 tarihi itibari ile başladığı ve başvuruların bu yıl için 31 Ağustos’un son başvuru tarihi olarak belirlendiği ifade edildi.

Buzağı desteklemesi kapsamında 2018 yılı için buzağı başına 350 TL ve soy kütüğüne kayıtlı buzağılar için 500 TL destek verileceğini ifade eden Karabük İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Şahin, “2018 yılı içerisinde doğmuş, küpelenmiş, TÜRKVET ve E-Islah sistemlerine kaydedilmiş, doğduğu işletmede canlı olarak 4 ayını tamamlamış, programlı aşılarının (Şap, Brusella) yapılmış olması gerekmektedir. İşletmesi soy kütüğüne kayıtlı yetiştiriciler, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla, ön soy kütüğüne kayıtlı olanlar ise şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapabilirler.” dedi.

Buzağı desteklemesinin gelişmekte olan Karabük hayvancılığı için önemli olduğunu vurgulayan Karabük İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Şahin, “İçinde bulunduğumuz yılda buzağı ölümlerinin önlenmesi için eğitim çalışmalarının yapıldığını, büyükbaş hayvancılık yapan ve yapmak isteyen yetiştiricilerimize gerekli teknik desteğin verildiğini, işletmelerin sık sık ziyaret edildiğini, Müdürlük olarak çalışmalarımızın durmaksızın devam ediyor. Başvurularda mağduriyet yaşanmaması açısından, yetiştiricilerimizin 2/7/2018-31/8/2018 tarihleri arasında başvuru işlemlerini tamamlamasını hatırlatırım. " dedi.