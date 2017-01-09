Buzlanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı

Karabük’te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 3 derece olan Karabük’te kar yağışı ile buzlanan yollarda sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar ise kaza yaptı.

Kar yağışının da etkisiyle kayganlaşan yollarda sürücüler yokuş yukarı çıkmakta zorladı. Aydınlıkevler mahallesinde kayganlaşan yollarda kayan araçlar bariyerlere çarparak kaza yaparken, bazı sürücüler ise yokuş yukarı çıkmakta zorlanınca belediye tuzlama ekiplerinin gelmesini bekledi. Bazı sürücüler ise vatandaşların yardımı ile araçları çevirerek yollarını değiştirmek zorunda kaldı.

Karabük Belediyesi tuzlama ekipleri ise yol güzergahları boyunca tuzlama çalışması yaptı.