Çakmak gazı soluduğu iddia edilen lise öğrencisi hayatını kaybetti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çakmak gazı soluduğu iddia edilen lise öğrencisi C.İ. (14) yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saatlerinde Emek Mahallesi Kışla Caddesi'nde bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Site içerisinde yerde hareketsiz olarak yatan C.İ'yi gören çevre sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılan lise öğrencisi C.İ. burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Lise öğrencisi C.İ'nin cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yaklaşık 6 ay önce İstanbul'dan gelerek annesiyle birlikte Safranbolu'ya yerleştiği belirtilen Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi C.İ'nin, çakmak gazı çekmesi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde durulurken, kesin ölüm sebebi yapılan otopsi sonucu belirlenecek.