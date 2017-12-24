Çalımbay: "Mutlaka 3-4 transfer yapmalıyız"

haftasında Trabzonspor deplasmanda Kardemir Karabükspor ile 1-1 berabere kalarak, galibiyet serisini yitirdi. Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Kadroya kesinlikle takviye yapmamız gerekiyor" dedi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bazı beklentilerinin olduğunu o da olmayınca berabere kaldıklarını söyledi.

“Bazı arkadaşlarımızdan çok beklentilerimiz vardı”

Hafta boyunca Karabük maçının kolay bir maç olmayacağını futbolculara sürekli anlattıklarını kaydeden Çalımbay, “Bugünkü maçın arkadaşlarımızla konuştuğumuzda kolay bir maç olmayacağını ve çok mücadele etmemizi söyledim. Maçın önemini ve ciddiyetini söyledik. Maça da başladığımızı gibi mücadeleden memnunum ama oyun olarak kopuk kopuk oynadık. Zaman zaman çok iyi oynadık. Sonuçta lig maçı. Karabük takımının durumu da belli. Bu maçın böyle geçeceği de belliydi. Oyunu ikinci yarı özellikle daha iyi şeyler yapıp çevirebilirdik. Bazı beklentiler vardı onu da alamayınca berabere kaldık. Deplasmanda alınan bir puan iyidir diyoruz ama bizim hedefimiz buradan üç puanla ayrılarak yukarıya biraz daha yaklaşma açısından. Benim açımdan baktığınız zaman yeni geldik sayılır. Burada gördüğümüz bir sürü şeyler var. Hepsini devre arasında daha iyi duruma getireceğiz. Oyuncularımdan ve mücadeleden memnunum. Bazı arkadaşlarımızdan çok beklentilerimiz vardı, onu göremediğimiz için üzgünüz. Onları da devre arasında daha iyi duruma getireceğiz.” dedi.

“Konsantre değil de istediklerimiz olmadı”

Bir haftadan beri bu maçı görüştüklerini ve final maçı olduğunu defalarca anlattıklarını da kaydeden Çalımbay, “Karşılarındaki takım can derdi ve mücadele edecekler. Tekmeye kafa koyacaklar. Bizim de aynısını yapmamız gerekiyordu. Bunu zaman zaman yaptılar ve hatalarımız da oldu. Konsantre değil de istediklerimiz olmadı. Buna Karabük takımı da izin vermedi. Çok kritik maçlar kazandık. Onun yorgunluğu olabilir” dedi.

“Kadroya kesinlikle takviye yapmamız gerekiyor”

Transfer noktasında sorulan bir soruyu ise Çalımbay, şu şekilde cevapladı:

“Bizim kadroya kesinlikle takviye yapmamız gerekiyor. Eğer kulübümüzün gücü iyiyse ve sıkıntısı yoksa transfer istiyoruz. Eğer mevcut oyuncuların sıkıntısı veya kulübün maddi açıdan sıkıntı olursa yapmayız. Onun arkasındayız. Mevcut oyunculara da güveniyorum. Burada kimin ne olduğunu neler yapacağımızı biliyorum. Onları devre arasında daha iyi duruma getireceğiz. Yönetimle görüşerek eğer yapabilirsek 3-4 tane iyi transfer yapıp takımımızı daha da güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız. Sosa geldiği zaman hazır değildi. Direkt maç oynadığı için direkt yoruldu veya hazır olmadığı için gerekeni veremiyordu. Şimdi çok iyi çalışıyor. Hepsinden faydalanacağız. Mevcut kadro ile gerekirse yolumuza devam ederiz, ama transfer yapmak lazım. Kulübümüzün sıkıntısı olursa transfer bize faydadan çok zarar olur. Yapabilirsek takıma güç katarız.”