Çalışan annelere 400 TL'lik destek

İşsizliğin önüne geçilmesi ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik olarak İŞKUR tarafından hayata geçirilen proje ile küçük çocuğu olan çalışan annelere 400 TL bakım desteği verilecek. Konu ile ilgili bilgi veren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Coşkun Güven, yeni uygulamaya başlanılan bakım desteğinin, kadınların iş hayatında varlığını sürdürebilmesi adına yapılan bir destek olduğunu, bu destekle çalışan annenin 2-5 yaş arasındaki çocuğunun kreşe veya gündüz bakımevine devam etmesi halinde, kurs veya program süresince aylık 400 TL bakım desteğinden de yararlanabileceğini söyledi.

İl Müdürü Güven, bu imkandan yararlanılabilmesi için kişilerin , sanayi sektöründeki mesleki eğitim kurslarına ve imalat sektöründeki işbaşı eğitim programlarına katılmalarının gerektiğini ifade etti.

Ödenekten yararlanmak isteyen anneler çocuklarına ait nüfus cüzdanıyla, kreş ve gündüz bakımevi faturası ve istenilen belgelerle birlikte kurs programı düzenleyen Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne veya hizmet merkezlerine müracaat etmesi gerekiyor.