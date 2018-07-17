Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun beraberinde Eskipazar Kaymakamı Mehmet Yasin Erkan, İl Genel Meclis Üyesi Kamil Ünal, İl Özel İdaresi Mühendisleri Deniz Demiralp ve Mustafa Yeşil ile birlikte Deresoplan Köyü Merkez Mahallesi ve Kuzviran Köyünde devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemelerin ardından kısa bir açıklama yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Uzun, “ Yaz sezonu ile birlikte asfalt çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımızı kontrol ederek işlerimizi takip ediyoruz. Eskipazar ilçemizde devam eden sathi kaplamada da İmanlar Köyü’nde 2.1 km, Kuzviran Köyü’nde 3.2 km ve Deresoplan Köyü Merkez Mahallesi’nde de 2.6 km olmak üzere toplamda 7.9 km sathi kaplama yaptık. Çalışmalarımız hava şartları elverdikçe devam edecek. Personellerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.