Çamaşır leğeninde deney tüplü kura çekimi

Adayların çoğunluğunu oluşturan kadınlar, kucaklarında çocuklarıyla geldikleri kapalı spor salonundaki çekilişte, çamaşır leğenindeki deney tüplerinden isimlerinin okunmasını bekledi.

İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından, Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 6 ay süreyle istihdam edilecek 700 kişilik iş için Yenişehir Kapalı Spor Salonunda noter huzurunda yapılan kura çekimi yapıldı. Orman İşletme Müdürlüğü’nde, belediyelerde, İl Özel İdare Müdürlüğü’nde, müftülüklerde kamusal alt yapı, çevre temizliği, çevre düzenlemesi, bakım ve onarım işinde çalışacak geçici işçileri belirlemek için yapılan kura çekimine 3 bin 200 aday başvurdu. Başvuru yapanların 2 bin 500’ünü oluşturan kadınlardan bazıları, kucaklarında çocuklarıyla salondaki yerlerini aldı. Başvurunun yoğunluğu nedeniyle noter huzurunda yapılan kura çekiminde, başvuru yapanların isimleri ve kimlik numaralarının bulunduğu deney tüplerinin içerisine konularak, masanın üzerine kurulan çamaşır leğenin içinden çekildi. Noter tarafından çekilen kurada çamaşır leğenindeki tüplerden çıkan isimleri okunanlar büyük sevinç yaşayıp, mutluluk gözyaşı döktü.

Karabük İŞKUR Müdürü Coşkun Güven, yapılan projelerde 35 yaş üstü erkekler, kadınlar, engelliler, eski hükümlülerin aynı torbada öncelikli olduklarını söyledi.

7 yıldır bu tür projeleri noter huzurunda yaptıklarını da kaydeden Güven, 700 kişilik iş için 3 bin 200 kişi başvurduğunu kaydetti.