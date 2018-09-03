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03 Eylül 2018 16:39

Çamlıköy Köyü’nde çıkan yangında ev ve ahır kül oldu

Karabük Yenice ilçesine bağlı Çamlıköy Köyünde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında ev ve ahır tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Çamlıköy Köyü’nde çıkan yangında ev ve ahır kül oldu

03 Eylül 2018 16:39


Yenice Çamlıköy Köyünde Şevki Köroğlu’na ait iki katlı evde kimsenin olmadığı bir zamanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahır olarak kullanılan zemin katta başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ikinci katıda sararak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine Jandarma, UMKE, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1.5 saatlik çalışmasının ardından güçlükle kontrol altına alınan yangında iki katlı ev tamamen yanarak küle dönerken, ev sakinleri sinir krizi geçirdi.


Jandarma yangın ile ilgili inceleme başlatırken, ahırda ve evde kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.




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