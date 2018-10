Çaylı, "Su fiyatında 1 lira ve tarife cetvellerinde indirim kararı aldık”

Belediye Başkanı Zeki Çaylı, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle 2019 yılında su fiyatında bir lira indirim yapma kararı ve tarife cetvellerinde de 2018 yılı fiyatlarının uygulanacağını belirtirken, Ağaç Organize Sanayi Bölgesi ve mağaza deposu ile ilgili de açıklamalarda bulunarak şunları söyledi;

“Birlikte karar aldığımız, mecliste beraber ortak hareket ettiğimiz Fehmi Hatıl (AK Parti), Yüksel Meşebaşı (AK Parti), İsmet Cebecioğlu (CHP), Nuri Osman Yavaşçı (CHP), kardeşlerimizle birlikte grup toplantısı yaptık. Daire müdürlerimiz de vardı. Yapmış olduğumuz toplantı sonunda almış olduğumuz kararları ve gelinen noktayı basınımızla paylaşalım dedik. Malumunuz ülkemiz belli bir ekonomik sıkıntılı ortamdan geçiyor. Her ne kadar kriz dense ya da denmese bizim genel politikalarla ilgili bir ifadede bulunma durumumuz yok. Biz yerel yöneticiler olarak yereli yönetmeye talip olduğumuzdan yerelle ilgili görüş belirtiriz. Yalnız yerelde belirtiğimiz görüşleri genel politikalardan etkilenen vatandaşlarında etkilenmesini alakadar edecek durumlar varsa vatandaşların ekonomik şartların iyileştirme noktasında da kararlar alma yetkisi belediye meclisimize ait olduğundan belediye meclisimizin vatandaşın ekonomik sıkıntıda olduğu şu günlerde aldığımız kararla bir nebzede olsa rahatlama adına ne yapabilirizi tartıştık, konuştuk görüştük. Aldığımız bir kararımız var. Birkaç kararımız hatta. Öncelikle 2018 yılı su bedelini 1 lira düşürüyoruz. Yani 2019 yılındaki su tarifesinde, tarife cetvelleri çıktığı zaman su fiyatı 1 lira düşürülüyor. İkinci kararımız suyun dışında bütün tarife cetvellerinde ne kadar kalem varsa kalemlerin tamamına 2018 birim fiyatlarına hiç zam yapmadan aynen kalmasını önereceğiz. Çünkü bizim vermiş olduğumuz oylar bu kararları almaya yettiği için Aralık ayındaki toplantıda bu kararları önceden basınımızla paylaşalım, kamuoyuna duyuralım istedik. Halkımızın geçim sıkıntısına bir nebzede olsa çam sakızı, çoban armağanı katkıda bulunalım istedik. Yani vatandaşın şuanda içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıya katkı olması adına aldığımız kararlar. Yani 2018 yılındaki rakamlar aynen geçerli olacak hiç artmamak üzere bütün kalemlerde. Yani hiçbir artış yok” dedi.

Başkan Çaylı Ağaç Organize Sanayi ve mağaza deposu ile ilgili de açıklamalarda bulunarak belediyeye evrak geldiğinde meclisi olağan üstü toplayıp hemen meclis kararını alacaklarını belirtti. Başkan Çaylı açıklamalarına şu şekilde devam etti , “Bir de son zamanlarda birilerinin kamuoyunu yanlış yönlendirme ve yanlış bilgilendirme içerisinde oldukları ile alakalı duyumlarımız var. Kamuoyundaki duyumların gereğini de siz değerli basın mensupları vasıtasıyla Yenice kamuoyuna, Karabük kamuoyuna ve bölgenin kamuoyuna açıklamak istiyorum. Şimdi malum olduğu üzere bizim Atatürk Mahallesi ve İsmetpaşa Mahallelerinde üretmiş olduğumuz müstakil hazine arazilerimiz var. Müstakil hazine arazilerimizin bir şekliyle satışı söz konusu iken, talepler söz konusu iken, Ağaç Organize Sanayi yapacağız diye bir kandırmaca ortaya attılar. Yenice'ye Ağaç Organize Sanayi yapmak üzere bize getirilen tüm evrakları tasdik ettik, onayladık hepsini. Bundan sonra da getirirlerse bizim grubumuz yettiğine göre anında meclisi olağanüstü toplayarak anında onaylarız. Hiç uzatmadan getirirlerse ki, getiremezler. Çünkü 1 milyon metre kare arsa yok burada. Şuana kadar hiç bir girişim yok. Kaldı ki hemen bir benzetmeyle devam edelim. Gökçebey'e Ağaç Organize Sanayisi açıldı, devam ediyor ve işletmeye geçecek orası. Her şey bitti. 2000'li yıllardan bu tarafa Karabük'te Metal Organize Sanayi Eskipazar'a yapmak için uğraşıyorlar. Sadece bir tabelası dikildi hiçbir şey yok. Sadece söylemde. Eyleme geçen herhangi bir şey söz konusu değil. Buraya da bunun yapılmayacağını düşünüyoruz. Yapılırsa da yapılmasıyla alakalı evrak geldiğinde hep beraber bütün gücümüzle arkasındayız. Olmasını istiyoruz. Ama söylemin icraata geçmediğinden dolayı bu konuşmamızı yapıyorum. Söylem noktasından eyleme geçtiğinde anında evrakları yapıp teslim edeceğiz. Bir de mağaza deposu diye bir şey var. Bu market mağazası deposuyla ilgili Muhammet Fatih Demirel Kaymakamımızla birlikte bir kararlaştırma yaptık. Bunların istediği kadar alanda imar planını değiştirilebilecek noktayı tespit ettik. Ve imar plancısıyla konuştuk. Bize evrak gelecekti evrak geldikten sonra biz imar planını değiştirecektik. Tabi ki kamuoyunda bir sürü dedikodu var. İşte Karabük'e gitti, Yenice'ye yapılmıyor, şöyle oldu, böyle oldu. Ancak biz depoyla ilgili Yenice Belediyesi birlikte hareket ettiğimiz grup arkadaşlarımızla, birlikte meclis üyesi arkadaşlarımızla bir evrak geldiğinde ki ne evrak gelmiştir, ne resmi bir yazı vardır, ne belediyemize müracaat vardır. Sadece Muhammet Fatih Demirel Kaymakamımızın bize böyle bir çalışma var, çalışmayı ne yapalım diye sözlü istişaremiz olmuştur. Bu konuda da bir talep bize geldiği an yine onunda altını çizerek söylüyoruz. Evrakları geldiği an meclisi olağan üstü toplayıp hemen meclis kararını alıp onlara lazım olan 30-40-50 bin metre kare araziye ihtiyaçları varsa, daha önce imar planında hazine adına müstakil tapuladığımız o olanları birleştirerek, onların istediği noktaya getirmeyi sizin vasıtanızla duyuruyoruz, ilan ediyoruz. Geldiği an. Ama gelmemiştir. Kim ne konuşuyor ise şuana kadar konuştuğu gibi hepsi doğru değil. Eğer bir evrak geldi de biz yapmamışsak başta ben, anında istifamı verir, bir daha siyaseti ağzıma almam. Bu kadar net açık konuşuyorum. Hiçbir evrak bize gelmemiştir. Gelmesi söz konusu değildir. Geldiği an anında olağanüstü meclisi toplayıp hemen karar almayı da buradan taahhüt ediyorum. Hizmetlerimiz arkadaşlarımızla birlikte diyalog halinde devam ediyor. Mahallelerimiz de eksiklerimiz nedir, ne değildir bütün mahallelerde arkadaşlarımızın bize getirdikleri konuları da yapmak kaydıyla çalışmalarımız sürüyor“ dedi.