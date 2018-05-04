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04 Mayıs 2018 11:33

Çaylı, “Turizm konusunda yol alınmaya başlanılmıştır”

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, yaptığı yazılı açıklamada, seyir terasının bir ihtiyaç olduğunun görüldüğünü dile getirdi ve çok doğru bir yatırım yapmalarının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çaylı, “Turizm konusunda yol alınmaya başlanılmıştır”

04 Mayıs 2018 11:33


Çaylı , açıklamasında şu görüşlere yer verdi, "Seyir Terası ( Ihlamur Teras ) Projemize başladığımızda hayal gibi görünen birçok şeyi bugün gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yenice’de turizm hareketi, bu tesisimizin özellikle de konaklama hizmetimizin faaliyete geçirilmesiyle başlamıştır. Turizm konusunda yol alınmaya başlanılmıştır.Havaların da iyice ısınmasıyla birlikte tesislerimizin hem restoran hem de konaklama yönünden çok hareketli günler yaşadığını görüyoruz. Bu da başta şahsım olmak üzere tüm ekibime, çalışma arkadaşlarıma büyük mutluluk veriyor.Tesis büyük oldu diyen arkadaşlarımız, dostlarımız dahi bugün için ‘ başkanım iyi ki böyle büyük bir tesis yapılmış. Şu anda dahi taleplere yetişemiyoruz ‘ diyerek bizim doğru yaptığımızı perçinliyorlar. Seyir Terasından belediye olarak maddi bir beklentimiz yoktur. Tek beklentimiz, birinci günden bu yana da söylediğimiz gibi istihdama katkı sağlamasıdır. Şükürler olsun ki bugün için çok sayıda kardeşimize iş, aş, ekmek olan bir tesise sahibiz. Tesisimizin diğer birimlerinin de zamanla tamamlanmasıyla birlikte çalışan sayısında da artışlar olacaktır.Turizm , önümüzdeki süreçte Yenice’nin gelir kapısı olacaktır. Köylerimizdeki ahşap evler restore edilip turizme kazandırılacak, köylülerimiz ürettikleri organik ürünleri satabileceklerdir. İlçemize dışarıdan gelen konukların şehir merkezimize de önemli derecede katkıları vardır, olacaktır, olmaya devam edecektir.Bir kez daha gurur ile görüyorum ki, her hafta sonu insan kaynayan Seyir Terası konusunda çok doğru yapmışız, doğru karar vermişiz. 3 yıl gibi bir sürede bu tesisleri belediye gücü ve çalışanlarının gayretleri ile tamamlamak da ayrı bir gurur noktamızdır. Bu vesile ile çalışmalarımıza her zaman bize destek olan , bizleri hiç yalnız bırakmayan tüm çalışma ekibimize ve saygıdeğer - kadirşinas hemşehrilerime teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Her şey Yenice’miz için."




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