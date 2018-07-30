Çaylı’dan BAKKA’ya teşekkür

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Yenice Belediyesi’nin bir önceki yılda da BAKKA ile ortaklaşa bir proje yürüttüklerini söyledi ve “ Bu projemiz başarı ile sonuçlanmıştı. Projeyi kontrol ve takip eden BAKKA yetkililerinden proje süresince ve bitiminde övgüler almıştık. Örnek bir proje uygulaması olmuştu. Yenice Belediyesi Ihlamur Teras Tesisleri için hazırlanan bu proje kapsamında 14 adet bungalov ev, konferans salonunun iç dizaynının teşrifatı, yangın sistemi, güvenlik ağı, elektrik altyapısı, ses sistemi, internet ve TV sistemi hazır hale getirilmişti “ dedi. Çaylı, başarı ile sonuçlanan güzel bir projenin ardından yine Yenice İlçesinin ve Batı Karadeniz’in İncisi Ihlamur Teras Sosyal Tesislerinde, yapılması planlanan başta 2 cep müze olmak üzere 7 bungalov ev, hediyelik eşya satış dükkânı, organik ürün pazarı tezgâhları, kamelya ve oturma bankları, çevre düzenlemesi ve tanıtım materyalleri ile projede eksiklik görülen bölümler için yeni bir projeyi BAKKA’ya sunduklarını dile getirdi ve projelerinin kabul gördüğünü söyledi.

Çaylı, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Yenice Belediyesi bizim hizmet dönemimiz süresince gerçekleştirdiği birçok kalıcı hizmetin yansıra kurumsallaşmasını da en üst düzeye taşımıştır. BAKKA ile yürüttüğümüz projeler geçen yıl beğeni toplamıştır ve bu yıl yeni bir işbirliğinin onayı gelmiştir, projemiz kabul edilmiştir. BAKKA’ya sunduğumuz ve kabul gören projemiz için, başta BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı- Karabük Valimiz Sayın Kemal Çeber olmak üzere Yönetim Kuruluna, BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar ve kıymetli personeline, projemizi hazırlayan ekibimiz Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksek Okulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Afitap Bulut’a, Öğretim Görevlisi Seda Tatdık’a, belediyemiz personeli Aşkın Uzunkara ve Hasan Bağbaşı başta olmak üzere, geçtiğimiz yıl projenin başarı ile tamamlanmasına vesile olan işçi ve memur personelimize, basınımıza velhasıl emeği geçen herkese ayırım yapmaksızın teşekkür ediyor, saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum."