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01 Haziran 2018 20:58

Çebi, “İnsanlar Saadet Partisi’ne güveniyor”

24 Haziranda yapılacak olan seçimler için çalışmalarını sürdüren Saadet Partisi Karabük Milletvekili Adayları Muhsin Çebi, H.

Çebi, “İnsanlar Saadet Partisi’ne güveniyor”

01 Haziran 2018 20:58

Latif Alper ve İsmail Kirenli Eskipazar ilçesindeki vatandaşları ziyaret etti.


Pazar yeri ziyareti ile çalışmalarına başlayan SP Karabük Milletvekili Adayları esnafın sıkıntılarını dinledi. Çebi, köylülerin,çiftçilerin ve esnafların zor şartlarda üretim yaptıklarını belirterek, “İthalat endeksli politikalar üreticiyi bitiyor. Vaktiyle Milli Görüş iktidarında tüm vatandaşlar emeğinin karşılığını aldı. Refahyol Hükümeti döneminde ülkede yüzü gülmeyen hiçbir toplum kesimi kalmamıştı. Halkın, Saadet Partisi’ne olan bu teveccühü, Milli Görüş iktidarına olan özlemi ortaya koymaktadır” dedi.


Çebi, Tohumun ithal edilmediği bir Türkiye geçmişte olduğu gibi bu günde mümkün olduğunu ve insanların Milli Görüşe, Saadet Partisi’ne güvendiğini söyledi.


Daha sonra merkez esnafı, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, mahalle ziyaretleri ile çalışmalarını sürdüren SP Milletvekili Adayları halkın genel sorunlarını içeren kısa bir konuşma da merkezde gerçekleştirdi.




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