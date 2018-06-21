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21 Haziran 2018 20:04

Çebi, “Vakit sadakat vaktidir”

Saadet Partisi Karabük Milletvekili Adayı Muhsin Çebi , parti binasında basın açıklamalarında bulundu.

Çebi, “Vakit sadakat vaktidir”

21 Haziran 2018 20:04


Çebi, ülkede bir modern köle düzeni kurulduğunu belirterek, Ülke büyük bir çıkmaza düşmüştür. İşsizlik iktidarın açıkladığı rakamların çok üzerinde seyretmekte. Her iki üniversiteli gençten birisi işsiz durumdadır. İstihdam olanlar ise meslekleri dışında, hizmet sektörlerinde hizmetli olarak çalıştırılmaktadırlar. Makine mühendisi diploması olan genç AVM’de hamburger satmakta, ziraat mühendisi manav reyonunda tezgahtarlık yapmakta, işletme mezunu markette kasiyer olarak çalışmakta, bir kısım mezunlarda güvenlik görevlisi ya da temizlik işçisi olarak çalışmakta. Yani gençlerimizin yarısı işsizken , diğer yarısı da hizmet sektöründe mezun oldukları meslek alanının dışında çalıştırılmakta” dedi.


Saadet Partisi’nin seçmeni üzerinde algı operasyonu yapıldığını, bu algının işe yaramadığını kaydeden Çebi, “Saadet Partisi’nin yükselişini görüp bu yükselişi engellemek amacıyla senaryolar üretilmektedir” ifadesini kullandı. Saadet Partisi’nin oylarının başka bir partiye gitmediğini kaydeden Çebi, “Saadet Partisi ne kadar çok oy alırsa ,o oranda milletvekili çıkaracaktır. Bu sebeple tüm Milli Görüşçü kardeşlerimi ,Milli Görüş’ün tek temsilcisi olan Saadet Partisine oy vermelerini ve verdirmelerini rica ediyorum. Unutmayın Rahmetli Erbakan Hocamız’ın bizlere bıraktığı en Kadim miras Milli Görüştür ve Saadet Partisidir. Şimdi vakit sadakat vaktidir” diye konuştu.




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