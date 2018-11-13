İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çebioğlu gruptan 25 konutluk yeni proje start aldı

Karabük’te yaptığı projelerle dikkatleri üzerine çeken Çebioğlu Grup 5000 evler bölgesinde 25 konutluk projenin startını verdi.

Karabük'te yaptığı projelerle dikkatleri üzerine çeken Çebioğlu Grup 5000 evler bölgesinde 25 konutluk projenin startını verdi.


Karabük'te inşaat sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Çebioğlu grup, Karabük, Safranbolu ve Yenice'deki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Yaptığı dev yatırımlarla göz dolduran Çebioğlu grup son olarak 5000 evler bölgesinde 25 konutluk projenin startını verdi.


Çebioğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çebi, son aylarda durağan bir hal alan inşaat sektöründeki yatırımlarına ara vermeden devam ettiklerini ifade ederek, “ Hayat standardının yüksek, huzurlu, güvenli ve sosyal alanlarının da içinde bulunduğu projelerimize yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Burada yapacağımız konutlar 2 bloktan oluşmakta olup 2+1 ve 3+1'den olacak. Şahintepesi bölgesinde startını verdiğimiz 25 konutluk projemizi gelecek yıl tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.