Çebioğlu gruptan 25 konutluk yeni proje start aldı

Karabük'te yaptığı projelerle dikkatleri üzerine çeken Çebioğlu Grup 5000 evler bölgesinde 25 konutluk projenin startını verdi.

Karabük'te inşaat sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Çebioğlu grup, Karabük, Safranbolu ve Yenice'deki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Yaptığı dev yatırımlarla göz dolduran Çebioğlu grup son olarak 5000 evler bölgesinde 25 konutluk projenin startını verdi.

Çebioğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çebi, son aylarda durağan bir hal alan inşaat sektöründeki yatırımlarına ara vermeden devam ettiklerini ifade ederek, “ Hayat standardının yüksek, huzurlu, güvenli ve sosyal alanlarının da içinde bulunduğu projelerimize yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Burada yapacağımız konutlar 2 bloktan oluşmakta olup 2+1 ve 3+1'den olacak. Şahintepesi bölgesinde startını verdiğimiz 25 konutluk projemizi gelecek yıl tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.