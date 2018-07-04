Çelik - İş Sendikasından metal işçilerine sendikalı olun çağrısı

ile Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzaladı.

Çelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ülvi Üngören, Demir ve Çelik sektörü üzerine Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasından olan Mescier AŞ. ile sendika arasında müzakere edilen 3. dönem Toplu İş Sözleşmesini anlaşma ile sonuçlandırdıklarını söyledi.

Üngören, “ Yapılan anlaşma neticesinde Mescier AŞ. Bartın ve Karabük işyerinde çalışan üyelerimiz günlük ücretlerinde, ikramiye, bayram harçlıkları, gece zammı ve sosyal yardımlar gibi bir çok haklarda iyileştirmeler yapılmış olup, üyelerimizin memnun olduğu, üretimden paylarına düşen alın terlerinin karşılıklarını alındığının bilinci ile üretip kazanmaya hak ettiklerinin karşılığını almaya devam etmektedirler” dedi.

TİS görüşmesi sürecinde Çelik - İş Sendikası ile her konuda ortak fikirleri olan uzlaşmacı tavırları anlayışla karşılayan MESCİER ailesine ve tüm şirket yöneticileri ile çalışanlarına da teşekkür eden Ülbi Üngören, “ Karabük ilimizde Demir Çelik Sektöründe sendikasız irili ufaklı 32 işyeri var ve bu işyerlerinde çalışan 2 bin 490 çalışan sendikasız örgütsüz çalışıyor. Biz Çelik-İş Sendikası olarak emeğin ve emekçinin yanında olarak “İşçi varsa iş yeri var" anlayışı ile çalışan tüm emekçi kardeşlerimize “Sendikalı ol güçlü ol” diyoruz. Sendikalı olan işyerleri ile sendikasız olan işyerleri çalışanlarının ücretlerinde aynı işi yaptıkları halde çok fark olduğu, yapılacak olan Toplu İş Sözleşmeleri ile üyelerimizin geleceğe ümitle bakabilmeleri için daha iyi bir ücret, ikramiye, sosyal yardım, gece zammı, fazla mesai gibi bir çok ücretlerde hak ettiklerini almak, çalışma koşullarının iyileştirilmek, yasal hakları korunması, ve diğer işçi hakların kazanılması ve ürettiklerinden kendi paylarına düşen alın terlerinin ve hak ettiklerinin karşılığını alabilmeleri için sendikalı olmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.