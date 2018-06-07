Ceylan, “Proje bittiğinde yeni bir yaşam merkezi oluşacak”

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan’a, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Türkiye Emekliler Derneği Karabük Şube Başkanı Celal Bulut eşlik etti.

Karabük’te emekliler için TOKİ tarafından Belen Köy mevkisinde yapımına devam edilen şantiye alanında incelemelerde bulunan Ceylan, TOKİ’nin burada özel bir proje uyguladığını belirterek, “İlk defa hazine arazilerinde değil ama vatandaşların özel mülkiyetini kamulaştırarak böyle bir projeyi gerçekleştirdi. Çalışmalara başlanalı bir buçuk iki ay daha olmamışken 8 tane blokta inşaat hızla devam ediyor. Toplamda 56 blok olacak şekilde çalışmaların devam ettiğini gördük ve inşallah 2 yıl içinde tamamlanacak. Resmi mukaveleye göre 2020 yılında teslim edilecek. Müteahhit firmada çok güçlü bir şekilde şantiyesini kurmuş ve çalışmalarına devam ediyor. Bu proje bittiğinde burada yeni bir yaşam merkezi oluşacak” dedi.

“Oy almak için yapıyor demişlerdi”

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti olarak şimdiye kadar verdikleri vaatleri yerine getirdiklerini ifade ederek “Biz ilk defa ‘emeklilerimize konut yapacağız’ dediğimizde; bunlar emeklilerin duyguları ile oynuyor, onlar oy almak için bunu yapıyor demişti birileri. Ancak bugün burada gördüğümüzde bin 144 konut ile ilgili bir ay gibi bir süre olmasına rağmen 8 blokta ciddi bir çalışma var. 56 blokta yaklaşık 750 gün gibi sürede bitirilecek ve Karabük yeni bir mahalle kazanacak. Karabük büyümektedir, hızla gelişmektedir. Burası da inşallah emeklilerimiz için hoş güzel bir yer olacak” diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan ve İl Başkanı İsmail Altınöz beraberindeki ekip ile Kapullu sulama göletindeki çalışmaları incelemek üzere bölgeden ayrıldı.