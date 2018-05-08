Ceylan seçim temposuna hızlı başladı

Ceylan, 27.dönem de Milletvekili olduğu taktirde bu dönemin ustalık eseri olacağını ve Karabük’e en iyi şekilde hizmet etmek istediğini belirtti.

Seçim çalışmalarına hız veren AK Parti Karabük Milletvekili Aday Adayı Mehmet Ceylan, Karabük ve Safranbolu da bir dizi nezaket ziyaretleri gerçekleştirerek görüş alış verişinde bulundu. Ziyaretlerine, Karabük Valisi Kemal Çeber, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier’i makamında ziyaret ederek başlayan Ceylan, Karabük genelinde ki yatırımların planlanması ve uygulanması açısından her zaman desteklerini sürdüreceğini belirtti.

Safranbolu programında ise Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’i makamında ziyaret eden Ceylan sonrasında Safranbolu Vergi Dairesi, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası, Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odalarını da ziyaret ederek ardından esnaflarla bir süre sohbet etti. Kendi memleketine hizmet etmenin önemine değinen Mehmet Ceylan "Türkiye, 24 Haziran’da önemli bir seçim gerçekleştirecek. Her seçim önemlidir ancak, bu seçimin kendine has çok önemli özellikleri bulunmaktadır. Bildiğiniz gibi bu seçimle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiyoruz. Bu da yüzde 50 artı bir gerektiriyor. Halkımız kimi devlet başkanı görmek istiyorsa O’nu seçecek. Sizin hayırlı oylarınızla anayasa değişikliği reformu kabul edilerek böyle bir sisteme geçiliyor. O açıdan bu seçim çok daha önem arz ediyor’’ dedi.

Yoğun çalışma temposuna hız kesmeden devam eden Ceylan, Safranbolu da eczane açılışı gerçekleştirdi. Ardından Safranbolu Belediyesine bağlı Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM) Yılsonu sergi açılışına katıldı. Ceylan, Karabük ve Safranbolu’da gerçekleştirdiği ziyaretler de vatandaşların yoğun ilgisi karşısında çıktığı bu kutsal hizmet yolunda kendilerinden hayır dualarını eksik etmemelerini istedi.