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Ceza yememek için direksiyona uyarı yazısı yapıştırdı

Karabük’te bir sürücü ’Türkiye Güven ve Huzur’ uygulaması kapsamında ceza yememek için direksiyonuna ’Emniyet Kemerini Tak’ yazısı yapıştırdı.

Karabük'te bir sürücü 'Türkiye Güven ve Huzur' uygulaması kapsamında ceza yememek için direksiyonuna 'Emniyet Kemerini Tak' yazısı yapıştırdı.


Türkiye genelinde başlatılan Türkiye Huzur ve Güven uygulaması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşlar ‘Tüm polis ve jandarma birimlerimiz emniyet kemeri, cep telefonu ve tehlikeli araç kullanımı denetimlerinde görevlendirildi. Lütfen, bu yolda hep birlikteyiz!' şeklinde uyarı mesajı göndererek uyarıda da bulunmuştu. Yurt genelinde yapılan uygulama ile kent merkezlerinin çeşitli noktalarında yer alan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameralarından emniyet kemeri takmayan sürücüler hakkında cezai işlem uygulandı. 2018 yılı itibariyle emniyet kemeri kullanmayan yani takmayan sürücülere 108 TL para cezası kesilmekte.


Karabük'te yaşayan İbrahim Özkaya isimli sürücüde bu cezayı yememek için aracına bindiğinde emniyet kemerini takmayı unutmamak için direksiyonuna ‘Emniyet Kemerini Tak' yazısını yapıştırdı.


Sürücü Özkaya, unutmamak için direksiyonuna bu yazıyı yapıştırdığını belirterek, “Ceza yememek için aklıma geldi. Şu ana kadar ceza yemedim Allah'a şükür. Kurallara uymak gerekiyor. Herkesin emniyet kemerini takmasını isterim” dedi.

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