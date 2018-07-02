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02 Temmuz 2018 12:52

CHP, Karabük tarihinde ilk defa vekil çıkardı

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde seçilen Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili Dr.

CHP, Karabük tarihinde ilk defa vekil çıkardı

02 Temmuz 2018 12:52

Hüseyin Avni Aksoy mazbatasını aldı.


Cumhuriyet Halk Partisi olarak Karabük tarihinde ilk defa milletvekili seçilen Aksoy, Karabük Adliyesi’nde, Karabük Ağır Ceza Başkanı ve İl Seçim Kurulu Başkanı Beytullah Özer’in elinden mazbatasını alarak tebrikleri kabul etti.


Aksoy, oy veren, vermeyen herkese teşekkür ettiğini belirterek “Karabük milletvekili olarak, ayırt etmeksizin hizmet edeceğimize söz veriyorum. Karabüklü hemşerilerimize bu göreve bizi layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Seçim sonuçlarının Karabükümüze ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.




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