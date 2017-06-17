CHP Karabük teşkilatından ‘Adalet yürüyüşüne‘ destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun 25 yıl hapis cezasına mahkum olup tutuklanması üzerine Ankara’dan İstanbul’a başlattığı ’Adalet yürüyüşüne, Karabük İl yönetimi de destek verdi.

CHP Karabük İl Başkanı Av. Erdoğan Dinçel, partililerle birlikte Kemal Güneş Caddesi üzerinde AK Parti binası önünde düzenlediği basın açıklamasında, gelecek hafta Gerede güzergahında olması beklenen Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’na katılarak İstanbul’a kadar yürüyeceklerini söyledi.

Dinçel, CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu’nun 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirterek, “ Enis Beberoğlu, bir gazeteci ve halkın oyları ile seçilen bir milletvekilidir. Halkı temsilen parlamentoda bulunmaktadır. Bir gazetecilik faaliyeti nedeniyle halkı bilgilendirmek olan eylemi, casusluk olarak nitelendirilerek CHP’nin 100 yıla yakın olan şanlı ve onurlu tarihinde ilk defa bir milletvekili tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gerçek suçluların yargılanmadığı, serbest dolaştığı bir ortamda gazetecilik mesleği icra eden, mesleği gereği halkın bilgilenmesi için haber yapan bir milletvekilinin cezalandırılarak tutuklanmasının , demokrasi ve insan hakları ile bağdaşır bir tarafı yoktur. Bu süreçte haklılığımızı ve adalet anlayışımızı ortaya koyarak Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde başlattığımız ‘adalet yürüyüşümüzü’ barıştan, adaletten ve özgürlüklerden yana, asla şiddetin tarafı olamadan, meydanlarda ve sokaklarda bir dizi etkinliklerle sürdüreceğiz” dedi.

Konuşmanın ardından ellerinde ‘adalet’ yazılı dövizlerle partililer alkış ve slogan attıktan sonra sessizce ayrıldı.