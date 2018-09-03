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03 Eylül 2018 17:58

CHP Safranbolu İlçe Başkanı Ayhan görevinden istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Safranbolu İlçe Başkanı İbrahim Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP Safranbolu İlçe Başkanı Ayhan görevinden istifa etti

03 Eylül 2018 17:58


CHP Safranbolu İlçe Başkanı Ayhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada istifasının parti politikaları ile ilgili olmayıp özel nedenlerden dolayı olduğunu belirterek, “Bir CHP’li olarak görevimde her zaman Ulu Önder Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını, vatanımızın ve memleketimizin menfaatlerini her şeyden önce ve üstün tuttuğum inancındayım. Ben bu memlekete eğitim camiasının bir neferi olarak yıllarca hizmet ettim. Safranbolu’da da her yanlışın, haksızlığın karşısında oldum, olmaya çalıştım. Partili olarak herkesi kucaklamaya çalıştım. Bu süre içerisinde yanımda olan yol arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nde olmak her zaman bana onur ve gurur verdi. Ancak istifa kararım özel nedenlerden dolayıdır, siyasi bir sebebi yoktur” dedi.


“Memleketim için bana düşen bir görev olursa yine her zaman hazırım” diyen Ayhan, “Önümüzdeki süreçte parti yönetimi toplanarak yeni bir başkan seçimi yapacaktır. Benden sonra bu görevi üstlenecek arkadaşıma da başarılar diliyorum. Bu bir hizmet yarışıdır. Bu vesile ile bugüne kadar bu davada birlikte yürüdüğümüz tüm partililerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.




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