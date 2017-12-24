Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2017 18:51

CHP’li Altıok: “İyileşebilmemiz için tek yürek olmaya ihtiyacımız var”

CHP Karabük İl Başkanlığı kongresine katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, “İyileşebilmemiz için birbirimizi duymaya, anlamaya ve kendi mağduriyetlerimiz için değil birbirimizin mağduriyetleri için mücadele etmeye bu anlayışla yan yana durmaya, tek vücut ve tek yürek olmaya ihtiyacımız var” dedi.

CHP’li Altıok: “İyileşebilmemiz için tek yürek olmaya ihtiyacımız var”

24 Aralık 2017 18:51


CHP Karabük 36. İl Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Abdullah Çakır ve Erdal Demir’in aday oldukları kongreye CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok da katıldı. Seçimlerde 89 oy alan Abdullah Çakır il başkanı seçilirken, diğer aday Erdal Demir ise 39 oy alabildi.


Kongrede konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, "Bizim yapmamız gereken barışçıl, ayrıştırmayan bir dil bütünlüğü içerisinde itirazlara kulak vermek, itiraz hakkını, direnme hakkını savunan insanların yanında olmak ve onların yaşam hakkını korumak ve geliştirmektir. Ancak örgütlü bir sistemle bu karanlıktan çıkabiliriz. O örgütlülükte Cumhuriyet Halk Partisi’nin örgütlülüğüdür. Cumhuriyet Halk Partisi, bu eşitlik ve özgürlük için çalışmaya devam edecektir. Son yaptığımız kurultay sonuç bildirgesi doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi, özgürlükçü demokrasi mücadelesini benimsemiştir. Önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz kurultayımızla da kardeşliği, birlikte yaşamanın destanını yazmak üzere, yine demokratik anlayışla biz de kurultayımızı tamamlayacağız. İyileşebilmemiz için birbirimizi duymaya, anlamaya ve kendi mağduriyetlerimiz için değil birbirimizin mağduriyetleri için mücadele etmeye bu anlayışla yan yana durmaya, tek vücut ve tek yürek olmaya ihtiyacımız vardır. Barış ancak sol bir iktidarla mümkündür” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
10
°
C
Sisli
  • Pazartesi
    Sisli
    10°C
  • Salı
    Sisli
    8°C
  • Çarşamba
    Sisli
    8°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç