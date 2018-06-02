CHP’li vekil adayları Yenice esnafı ile buluştu

24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Milletvekilliği seçimleri öncesinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi Karabük milletvekili adayları Yenice ilçe teşkilatını ziyaret ederek istişarelerde bulundular. CHP’nin Karabük milletvekili adayları Dr.Hüseyin Avni Aksoy, Sedat Karaoğlu ve Gülsün Beniç, Yenice esnafını da tek tek gezerek 24 Haziran’da yapılacak olan 27.dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için hem kendilerine hem de partilerine destek istediler.

Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili adaylarına Yenice esnaf ziyaretinde CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, il yönetimi, Yenice İlçe Başkanı Orhan Karakaş ve yönetimi , kadın ve gençlik kolları eşlik etti.