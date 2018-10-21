Karabük'te hastane kavşağından çıkış yapan cipin çarptığı otomobil takla attı. Kazada otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Kaza anı ise şehir polis kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.00 sırasında Şirinevler Mahallesi Alpaslan Caddesi üzerinde bulunan KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Tuğba Uzunağaç (36) idaresindeki 78 SM 083 plakalı cip ile kavşaktan hastaneye giriş yapmak istediği sırada yukarıdan gelen İmren Alakoç (44) idaresindeki 78 BT 366 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters vaziyette sürünerek park halindeki 78 BP 421 plakalı otomobile çarparak durdu. Kazada takla atan otomobildeki sürücü Alakoç yara almadan kurtulurken, yanında bulunan Feyzanur Alakoç (24) yaralandı. Alakoç, kazanın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehir polis kamerasına saniye saniye yansıyan kaza anında hastaneye yürüyerek giden 2 kadın ise takla atan aracın altında kalmaktan son anda kurtuluyor.