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Çocuk parkındaki şüpheli çanta korkuttu

Karabük 100.

Yıl Mahallesi'nde çocuk parkında bulunan kadın çantası paniğe neden oldu.


100. Yıl Mahallesi Öğretmenler Sitesi'nin alt tarafında bulunan çocuk parkında bulunan kadın çantası bomba paniğine neden oldu. Gece saatlerinde parktaki şüpheli çantayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Cep telefonu sinyalleri jammer ile kesildi. Bomba imha ekiplerinin fünyeyle patlattığı çantadan cep telefonu ve eşyalar çıktı.

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