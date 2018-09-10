‘Çocukla çocuk ol' projesi kapsamında turnuvalar başladı

Karabük'te Yaşa ve Yaşat Eğitimi Geliştirme Derneği tarafından ‘Çocukla çocuk ol' projesi kapsamında 10-18 yaş grupları arasında çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için futbol turnuvaları başladı.

Türkiye'de sorun olan teknoloji bağımlılığı sebebiyle yalnızlaşan, hayata dokunmadan, mahallesinde oyun oynamadan büyüyen çocuklar için İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı tarafından onaylanan ‘Çocukla çocuk ol' projesi kapsamında Yaşa ve Yaşat Eğitimi Geliştirme Derneği tarafından futbol turnuvaları başlatıldı. Tütün, alkol, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklara, meyilli çocukları, gençleri sporun birleştirici gücünü kullanarak spora yönlendirmek için hazırlanan projede Karabük'te yaşayan 10-18 yaş aralığında hiçbir spor kulübü alt yapısında oynamayan, ekonomik durumu iyi olmayan, uyruklu çocuklar, ve dezavantajlı çocuk ve gençleri tütün, alkol, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutup, sosyal toplum yaşantısı içine almak, evrensel bir araç olan sporu kullanarak çocukları ve gençleri spora yönelmelerini sağlamak amaçlanıyor.

Yaşa ve Yaşat Eğitimi Geliştirme Derneği Başkanı Abdullah Küçüktepe, proje hedefinin kentte yaşayan 10-14 yaş grubunda 14 bin 103, 15-19 yaş aralığı 21 bin 153 olmak üzere toplamda 35 bin 256 çocuk ve gençleri tütün, alkol, uyuşturucu ve teknoloji gibi zararlı alışkanlıklara başlama riski bulunan çocukların hedef kitlesi olduğunu ancak şimdilik 10-14 yaş grubu çocuklara ulaşıldığını belirterek, “Ulaşabildiğimiz gençlerimizi futbola gönül vermiş geçmişte profesyonel, amatör futbol oynamış 40 yaş üzeri Yaşa ve Yaşat Veteranlar futbol takımımız sporcularının da katıldığı antrenmanlar da sporun yaşı olmadığını her yaşta sporun faydalarını yeni arkadaşlar edinmenin bir yolu olduğu, futbol teknik bilgileri, spor etiği, kişisel gelişim, konularında işlendiği projemizin sonunda, derneğimiz çocukları ve gençlerin sporun içinde kalmaları adına dernek tüzüğünde değişikliğe giderek Yaşa ve Yaşat Eğitimi Geliştirme Gençlik Spor Kulübü adını alarak, gençlerimizi resmi maçlarda bu heyecanı yaşatma düşüncesindedir” dedi.

“Yatırımların en etkilisi çocuklar için yapılan yatırımdır” diyen Küçüktepe, “Çünkü her yönden sağlıklı yetişmiş bir çocuk, gelecekte yaratıcı, üretici, çok yönlü düşünebilen, bilimsel problem çözme gücü yüksek, etkili iletişim kurabilen kendisi ve çevresiyle barış içinde yaşayabilen, gizili güçlerini en etkili bir biçimde kullanabilen, mutlu bir yetişkin, hak ve sorumluluklarını bilen nitelikli bir vatandaş olacaktır” ifadelerini kullandı.

Projenin son aşamasında çocukların mahallelerinden çıkardıkları takımlar dün halı sahada bir araya gelerek kendi yaş gruplarına göre maç yaptılar. Çocukların kendi aralarındaki maçlar Cuma gününe kadar devam ederken Kardemir Karabükspor Kalecisi Ferhat Yılmaz ve Yaşa ve Yaşat Veteranlar Futbol Takımı oyuncuları bu projeye destek verdi.