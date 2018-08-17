Çocuklar kırmızı düdük ile sürücüleri uyaracak

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı ortaklığında başlatılan ‘Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük’ projesi kapsamında, Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından Bölge Trafik Müdürlüğü önünde ve merkezde uygulama yaptı. Kampanya kapsamında bayram süresince trafik ekiplerince yapılan kontroller sırasında araçta bulunan çocuklara kırmızı düdük,

görev kartı, broşür, tişört ve şapka dağıtıldı. Uygulama yapan ekipler trafik polisi gibi görev yapacak olan çocuklardan, trafik kurallarına uymayan anne babalarını dağıtılan düdükleri çalarak uyarmaları istendi.

“Sürücülerin sağlıklı şekilde seyahat etmeleri için tedbirlerimizi aldık”

Karabük Bölge Trafik ve şehir içi Trafik Şube Müdürlüğü olmak üzere bayramda gerekli tedbirlerimizi aldıklarını söyleyen Bölge Trafik Müdürü Mehmet Yücel Kafkas, “Vatandaşlarımızın ilimize gelişleri ve gidişleri esnasında sağlıklı şekilde seyahat etmeleri için gerekli tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Bugün burada İç İşleri Bakanlığımızın yapmış olduğu proje kapsamında çocuklarımıza ‘sende bu bayramda trafik polisisin, sürücü kurallarını ihlal edenlere kırmızı düdük çal’ projesi kampanyası var. Çocuklarımızı bu kampanyaya dahil etmeyi sağladık. Durdurduğumuz araç sürücülerinin dinlenmelerini, kendilerine gerekli ikramlarda bulunduk. Yorgunluk hissettiğimiz sürücülere çay ikramı ederek, bir nebze olsun dikkatli olmalarını sağladık. Uyarılarda bulunarak kırmızı ışıklarda, emniyet kemerleri ve hız konusunda uyarılarımızı yaptık. Çocuklara projeyi anlatarak, onlara bakanlığımızın bünyesinde tişört,şapka ve düdük dağıtarak bilgilendirdik” dedi.