Fatih Ürkmezer’in talimatları ile Safranbolu’nun tüm okullarında başlayan ‘Safranbolu’da Çocuklar Sinemayla Buluşuyor’ projesi sona erdi.

Sinemaya karşı çocukların yoğun ilgisi gözlerden kaçmazken, veliler gerçekleştirilen proje için teşekkür etti. Safranbolu’nun bir kültür ve miras şehri olduğunu, bunu bütün tabana yaymak için Kaymakamlık ve Belediye işbirliği içerisinde böyle bir proje başlattıklarını ifade eden Ürkmezer, amaçlarının çocuklarım olabildiğince erken yaşta 7. Sanat dalı olan sinema ile buluşmalarını ve bir kültürel etkinliğin içerisinde bulunmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Çocuklara daha yaşanılır bir kent bırakmanın yanı sıra onları kültüler ve sosyal aktivitelerin içerisine katmanın önemine vurgu yapan Fatih Ürkmezer: “Çocuklarımızı seviyor, değer veriyoruz. Tüm çabamız çok daha güzel bir dünya bırakmak. Bu sebeple devletimizin de destekleri ile yeni projeler geliştiriyor, bu projeler ile hem onları hayata hazırlıyor hem de sosyal yönden gelişimlerini sağlıyoruz. Sinema projemiz de bu projelerden bir tanesi” dedi.

Safranbolu ve köylerindeki tüm ilk ve ortaokullarda film gösterimlerinin yapıldığını ve yeni projeler üzerinde çalıştıklarını hatırlatan Ürkmezer: “Bu proje kapsamında Safranbolu’daki tüm okullarımızda çocuklarımız sinema ile buluşturduk. Onların mutlu olduklarını görmek, ailelerin olumlu tepkileri bizleri ziyadesi ile mutlu etti. İnşallah bu tür projeler üretmeye devam edeceği. Ben bu vesile ile tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyor, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.